Экономист Григорьев допустил создание единой валюты БРИКС из-за санкционной политики Вашингтона Фото: REUTERS

Создание новой единой валюты БРИКС вполне возможно из-за агрессивной санкционной политики Вашингтона. К такому выводу пришел кандидат экономических наук Владимир Григорьев в разговоре с «Лентой.ру».

Он считает, что сейчас этот вопрос вполне актуален, поскольку пользоваться долларом и евро уже не совсем безопасно.

При этом глава ВТБ Андрей Костин заявил, что видит юань в качестве новой резервной мировой валюты. Его слова об этом опубликовали на портале Life.ru. Он считает, что юань может заменить доллар уже в ближайшие десятилетия.

Отказ от доллара наблюдается уже повсеместно и десять стран из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились о начале процесса отказа от американской валюты в пользу национальных.

Причиной этому послужил долговой кризис Соединенных Штатов, который неуклонно снижает доверие к доллару и заставляет ускорять мировой процесс «дедолларизации». Такое наблюдение опубликовано на портале RT.