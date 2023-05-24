Эксперт назвал самые важные функции хорошего кондиционера Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большинство современных кондиционеров уже включает в себя наиболее необходимые функции, среди которых может быть и обогрев, и охлаждение, и множество других. Однако наиболее важные функции кондиционера — фильтрация, вентиляция и увлажнение воздуха. Об этом рассказали на портале NEWS.ru со слов эксперта по технике Валерия Метко.

Он также подчеркнул, что современные кондиционеры могут обладать возможностью ионизации воздуха и различными способами истребления вирусов и микробов, однако это все — второстепенные функции.

Функция «осушения» может пригодиться людям, которые живут на первом этаже многоэтажки и если на этаже очень влажно, а обогрев может сделать жизнь более комфортной во время нестабильной погоды в межсезонье.

Ранее KP.RU рассказывал, какие приборы могут помочь в жару без кондиционера. Помимо всем известных вентиляторов, существуют и более уникальные способы. Например можно воспользоваться охлаждающими наклейками или использовать для охлаждения бутылку воды с пульверизатором.