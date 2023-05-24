Песков назвал вакханалией происходящее с православием на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменение церковного календаря на Украине является безумием и вакханалией, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По-русски говоря, это вакханалия, это безумие. Давайте подождем, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский», – заявил пресс-секретарь президента России в эфире телеканал «Россия 1».

Напомним, ранее на Украине сообщили, что участники заседания Архиерейского собора Православной церкви страны (ПЦУ) приняли решение о переходе на новый церковный календарь, который предполагает перенос празднования Рождества на 25 декабря, когда его отмечают православные и христиане.

По мнению главы ПЦУ Епифания, грядущая реформа в православии позволит на Украине перейти на более точный календарь и избежать постепенного смещение «неподвижных праздников». Он отметил, что на пути к изменениям еще остаются определенные трудности.