В Госдуму внесен законопроект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде Фото: Shutterstock

В Государственную думу внесли законопроект об обязательном участии учащихся школ в общественно-полезном труде.

Как уточняется в документе, «предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».

Изменения относятся к обязанностям школьников участвовать в общественно-полезном труде, который предусмотрен образовательной программой, но с учетом возрастных и психофизических особенностей. Кроме того, законопроект предполагает исключение нормы о запрете привлечения к труду учащихся без их согласия, а также несовершеннолетних без согласия их родителей.

Напомним, ранее Государственная дума приняла законопроект, который упрощает процедуру устройства на работу подростков. Согласно ему, работодатель сможет с письменного согласия одного из родителей ребенка заключить с ним трудовой договор. Речь идет о подростках, достигших 14-летия и получивших общее образование.