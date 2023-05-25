ТАСС: На одном из балконов здания Минобороны в Москве вспыхнул пожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В здании Министерства обороны России, расположенном на Фрунзенской набережной в Москве, начался пожар. Известно, что огонь вспыхнул на одном из балконов, о чём сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов», - говорится в сообщении источника.

Также известно, что пожарные и другие экстренные службы Москвы уже находятся возле здания Минобороны. Другие подробности не уточняются, обстоятельства возгорания пока не известны.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 24 мая в Москве случился ещё один пожар, который вспыхнул в театре Et Cetera. Пламя успело распространиться на пять квадратных метров, прежде чем его потушили. Пострадал один человек, которого оперативно передали приехавшим к месту происшествия медикам.