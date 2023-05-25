Аксенов: за ночь в Крыму были сбиты или посажены шесть украинских беспилотников Фото: Народная милиция ЛНР

В Крыму удалось отразить атаку шести беспилотников прошедшей ночью. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

— За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами противовоздушной обороны шесть беспилотников, — заявил Аксенов.

Он также подчеркнул, что жертв и разрушений в результате ЧП не было, а также глава Республики Крым добавил, что людям стоит сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки беспилотников на город. С помощью ПВО удалось сбить два БПЛА, а остальные посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

А над Белгородским районом средства ПВО сбили один украинский беспилотник. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.