Системы ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородским районом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Белгородским районом, ночью 24 мая 2023 года. Согласно предварительным данным пострадавших нет. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал глава региона.

Гладков также уточнил, что в районе падения беспилотника работают оперативные службы Белгородской области, которые уточняют последствия на земле.

Напомним, поздним вечером 23 мая на Белгород была совершена атака при помощи беспилотника. С летательного аппарата было сброшено взрывное устройство, прямо на проезжую часть в городе. Пострадал один легковой автомобиль, по предварительным данным люди под удар не попали.

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