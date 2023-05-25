Губернатор Севастополя Развозжаев заявил об отражении атаки украинских беспилотников Фото: Александр КОЛБАСОВ

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил о попытке ВСУ атаковать город при помощи беспилотников. Два украинских дрона удалось сбить, остальные успешно заглушили средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом чиновник сообщил в своих социальных сетях.

«Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь», - написал Развозжаев.

Как отметил губернатор, попытка атаки была совершена в районе Качи. Силы Черноморского флота сбили два украинских БПЛА из стрелкового оружия, работа остальных дронов была нарушена средствами РЭБ, после чего беспилотники были посажены на землю без последствий.

Развозжаев добавил, что все службы региона держат ситуацию под контролем, никаких разрушений в результате прилёта беспилотников не зафиксировано.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ночью 24 мая украинский беспилотник сбили над Белгородским районом.