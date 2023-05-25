Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Минск Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Минск, где пройдет заседание глав Минобороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом рассказали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в ходе заседания в Минске будут обсуждаться угрозы и вызовы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, а также будут подниматься вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и другие темы, которые интересуют всех участников организации.

В Минобороны России заявили, что в заседании предусматривается участие всех глав оборонных ведомств стран-участниц организации, а также генсека и начальника Объединенного штаба ОДКБ.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что безопасность в Восточной Европе зависит от результатов проведения спецоперации России на Украине.