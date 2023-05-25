Песков: Путин проведет переговоры с Пашиняном и Алиевым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин 25 мая проведет отдельные двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он отметил, что после двусторонних переговоров, состоятся и трехсторонние. Подробной информации о деталях встречи глав государств на данный момент нет.

Ранее Владимир Путин заявил, что саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге определит новые задачи по расширению сотрудничества между странами, а также поздравил глав африканских государств с Днем Африки.

Помимо этого, глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Минск, где пройдет заседание глав ведомств стран-участниц ОДКБ, на котором будут поднимать вопросы совершенствования системы кризисного реагирования Организации.