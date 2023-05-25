Подполковник США Дэвис: американские самолеты F-16 будут уничтожены на Украине Фото: REUTERS

Самолеты США F-16, которые должны передать Украине, будут уничтожены, как и украинские МиГ-29. Об этом сообщил подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По словам Дэвиса, самолёт F-16 можно очень легко заметить.

"Он довольно уязвим как для российских С-300, С-400, так и для МиГ-31 и Су-35", - считает эксперт.

Также Дэвис указал, что американские истребители, если они будут переданы Киеву, смогут лишь защитить воздушное пространство Украины. В дальнейшем он будет уничтожен в случае использования его на передовой или возможном контрнаступлении, заключил военный.

"Американские F-16 уничтожат так же, как и украинские МиГ-29", - заявил военный.

К слову, решение США одобрить поставку Украине американских истребителей F-16 было попыткой отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске, считает генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель.