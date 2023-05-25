Киевский горсовет посмертно лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева Фото: РИА Новости

Депутаты Киевского городского совета 25 мая проголосовали за посмертное лишение генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна».

Отмечается, что Брежнев стал первым человеком, кто был удостоен этого звания.

При этом ранее KP.RU писал, что Украина предает саму себя, проводя столь агрессивную политику в отношении различных великих лиц российской истории, памятников. Вероятно, в Киеве не могут оценить настоящее величие исторических деятелей. При этом власти Украины начали такую политику еще до начала спецоперации.

Владимир Путин назвал тех, кто выступает противниками России, «недоумками». Он подчеркнул, что атаки на российскую историю и культуру продолжаются, при этом президент добавил, что единство делает Россию сильнее и справедливость обязательно будет восстановлена.