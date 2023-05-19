Владимир Путин назвал недоумками противников России и указал на их место

Pоссийский лидер выступил с программной речью, перечислив угрозы нашего национального единства Фото: REUTERS

Поездка Владимира Путина на Кавказ продлится несколько дней. Он в самом начале Совета предложил участникам позже переговорить отдельно.

- Можем часть наших встреч и на завтра перенести, спокойненько обсудим ситуацию в каждом субъекте Федерации, - сказал глава страны.

Ну а потом российский лидер выступил с программной речью, перечислив угрозы нашего национального единства. Вот главные заявления президента:

- Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны.

- Наши противники решили, что многонациональность России – это и есть её уязвимое место, и делают всё, чтобы нас разобщить. Они устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только сами себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России.

- Говорят о том, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований, и понятно для чего – чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Других целей у них нет.

- Они исходили и исходят из того, что культурное, национальное многообразие России – это наша слабость. А жизнь – и мы с вами это хорошо знаем, дорогие друзья и коллеги, – вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, наоборот, что это наша сила – особая всепобеждающая сила России.

- Конечно, в истории нашего многонационального народа за тысячу лет, конечно, всё было, как в любой семье бывает, – и ссоры, и размолвки, и противоречия. Иначе и быть не может. Но вот так – постепенно, в течение тысячи лет складывалась российская семья народов.

- Неслучайно в ряды участников специальной военной операции и волонтёров, которые обеспечивают помощь фронту в тылу, встали все – я хочу это подчеркнуть – практически все народы России. Высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России.

- Наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением – недоумки на самом деле – не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки.

- Простой человек понимает, что только единство делает нас сильными и непобедимыми. А это главное, потому что от этого зависит наше существование. И все, я хочу это подчеркнуть, все это чувствуют и понимают – и умом, и душой, и сердцем.

- Объективные данные статистики: уровень общегражданской идентичности в 2017 году составил 63 процента в российском обществе, а в 2022-м – 94,2 процента.

- Конечно, мы разные люди, и у каждого из нас есть своя любимая нами малая родина. Но единое, мощное, огромное Отечество, за которым мы чувствуем себя как за каменной стеной, у нас одно – это Россия.

ОБ УЧАСТНИКАХ ФОРУМА СВОБОДНЫХ НАРОДОВ

- А где собирались эти доброхоты? В Праге? Там пиво, шпикачки, им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом и шпикачками побаловаться, и пусть дальше продолжают пить пиво. Там, специалисты говорят, большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить.

ЗАПРЕТ СЛОВА ИНФОЦЫГАН

Глава Национально-культурной автономии цыган России Надежда Деметер попросила Путина запретить позорящий ее народ термин:

- Совершенно очевидно, что на развитие межнациональных отношений влияет распространение негативных стереотипов в отношении разных народов. Я говорю об этом в связи с участившимся использованием в СМИ терминов, разжигающих ненависть к цыганскому народу. Один из первых терминов, который стали употреблять популярные блогеры, "инфоцыгане", не имеющий отношения к настоящим цыганам. Этот термин используется госслужащими и на центральных каналах телевидения. Так же появились термины "криптоцыгане" и "авиацыгане", имеется в виду попрошайки-не цыгане в аэропортах. Конечно, нам это все обидно!

Прошу вашего поручения, чтобы законодательно запретить использование в медиапространстве словосочетаний, указывающих на национальную принадлежность. Необходимо запретить и использование термина «инфоцыгане» в интернете и блокировать ресурсы. В конце концов русский язык такой богатый, можно найти синонимы этим словам.

- Полностью согласен с вами! Что касается блогосферы, влиять на нее не просто. Но в отношении СМИ это точно нужно сделать. Обязательно учтем то, что вы сказали, - пообещал президент.