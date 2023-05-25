«Я спасла овечку короля»: Экоактивисты выкрали ягнят из усадьбы семьи Виндзоров в Британии

Три девушки пробрались на ферму королевского поместья, выкрав там трех ягнят, которые, как заявляют активисты, в скором времени должны были пойти на убой Фото: соцсети

Экоактивисты движения Animal Rising, которые выступают за защиту климата и этичное отношение к животным украли трех ягнят с территории Сандрингемского дворца, частной усадьбы королевской семьи Виндзоров на востоке Англии. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте движения.

«Спасли трех овечек из королевского поместья в Норфолк в рамках первой из запланированных этим летом значимых операций группы по открытому спасению. Ягнята Сэмми, Санни и Сути были доставлены в безопасность подальше от вреда животноводства», - сказано в заявлении Animal Rising.

Как сообщается, инцидент произошел вечером в среду, 23 мая, когда три девушки пробрались на ферму королевского поместья, выкрав там трех ягнят, которые, как заявляют активисты, в скором времени должны были пойти на убой.

Девушки сдались полиции утром в четверг, 25 мая, прейдя к участку в одежде с символикой движения и плакатом, на котором было фото спасенных ягнят, а также надписи «Я спасла овечку короля» и «Вот как мы любим животных».

Напомним, в октябре прошлого года министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман объявил о намерении предоставить полиции больше полномочий для борьбы с «разрушительными» протестами экоактивистов. Это произошло после многих протестов движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающих за прекращение добычи нефти и газа.