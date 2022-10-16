Глава МВД Британии намерена расширить полномочия полиции для борьбы с протестами экоактивистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман собирается предоставить полиции больше полномочий для борьбы с «разрушительными» протестами экоактивистов. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Как передает телеканал, глава ведомства планирует внести на рассмотрение парламента проект закона об общественном порядке, предусматривающий расширение полномочий правоохранителей и введение более серьезных наказаний для протестующих в том случае, если такие протесты приводят к «серьезным нарушениям» или угрожают "значительным неблагоприятным воздействием на общественную безопасность».

«Полиции необходимы усиленные, более жесткие полномочия, чтобы соответствовать росту обреченной на провал тактики протеста, и это как раз то, что обеспечит законопроект об общественном порядке», - приводит телеканал слова министра.

По данным МВД Великобритании, проект закона направлен на обеспечение защиты доступа к основным товарам, услугам и ключевой инфраструктуре, а также предусматривает введение уголовной ответственности за вмешательство в работу нефтеперерабатывающих заводов, аэропортов, железных дорог и типографий. Подобное правонарушение повлечет наказание в виде лишения свободы сроком до 12 месяцев, а также неограниченного штрафа. Кроме того, проект включает введение уголовной ответственности и за правонарушения, характерные для протестующих экоактивистов.

Напомним, в последние время участились протесты активистов движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа. Накануне экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» стоимостью более 80 млн долларов.