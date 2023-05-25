Жителей Норвегии призвали остерегаться «российского кита-шпиона» в водах королевства

Жителей Норвегии призвали остерегаться «российского кита-шпиона» Фото: соцсети

Управление рыболовства Норвегии предупредило жителей страны о появившемся в водах королевства «российском ките-шпионе», который известен еще с 2019 года.

«Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как «Хвальдимир», теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Она прибыла в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше», – сказано на сайте управления.

Сообщается, что ведомство уже получило запросы на вылов кита от организаций, которые хотят запереть его во фьорде или держать в аквариумах. Все предложения были управлением отклонены.

Как писал сайт KP.RU, в 2019 году норвежский рыбак во время ловли наткнулся на кита-белуху. Тело животного плотно опоясывали два ремни с креплениями для камеры. На застежке было подписано, что снаряжение из Санкт-Петербурга, так что делом занялась разведка Норвегии. В королевстве решили, что кита к берегам страны направила Россия, натренировав животное шпионить.