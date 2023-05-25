Лукашенко призвал не беспокоиться за безопасность российского ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко призвал не беспокоиться за российское ядерное оружие в Белоруссии Фото: REUTERS

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) России, размещенное в Белоруссии, находится в безопасности, заявил белорусский президент Александр Лукашенко журналистам.

«Мы люди пунктуальные, хозяйственные. За ядерное оружие не переживайте – мы же несем за это ответственность», – сказал политик.

Говоря о возможных атаках диверсионных групп на Белоруссию, Лукашенко высказал мнение, что они вряд ли будут пытаться проникнуть через «зеленую границу». Как заявил белорусский лидер, «никакие диверсанты, в том числе из Польши, на территорию страны не прорвутся».

Как писал сайт KP.RU, 26 марта этого года президент России Владимир Путин заявил о договоренности между РФ и Белоруссией о размещении ТЯО на территории республики. По его словам, строительство специального хранилища для него завершится 1 июля 2023. Глава государства отметил, что США размещают на территории стран НАТО в Европе свое тактическое ядерное оружие на протяжении десятилетий, поэтому здесь ничего необычного.