"Пэнпай": главный эпидемиолог Китая предупредил о пике новой волны СOVID-19 в стране в июне 2023 года Фото: REUTERS

В конце июня 2023 года в Китае ожидается пик второй волны коронавируса. При этом число заражений СOVID-19 может доходить до 65 миллионов в неделю. Об этом заявил главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, пишет китайское издание "Пэнпай".

Эксперты считают что пик второй коронавирусной волны придется на конец июня 2023 года.

"Пик второй волны эпидемии COVID-19 в 2023 году придется на конец июня, количество заболевших может составлять около 65 миллионов в неделю", - сообщает издание со ссылкой на слова эпидемиолога, которые он сказал в ходе конференции в Гуанчжоу.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на ежегодной ассамблее в Женеве, призвал весь мир готовиться к возможности появления более смертоносной, чем COVID-19, болезни.