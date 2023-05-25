Лукашенко сообщил о начале перемещения ядерных боеприпасов России в Белоруссию Фото: REUTERS

Перемещение тактического ядерного оружия из России в Белоруссию уже началось, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Путин меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», – сказал политик в эфире «Первого канала».

Как писал сайт KP.RU, 26 марта этого года президент России Владимир Путин заявил о договоренности между РФ и Белоруссией о размещении ТЯО на территории республики. По его словам, строительство специального хранилища для него завершится 1 июля 2023. Глава государства отметил, что США размещают на территории стран НАТО в Европе свое тактическое ядерное оружие на протяжении десятилетий, поэтому здесь ничего необычного.