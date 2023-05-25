Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита контактных линз в России Фото: EAST NEWS

В России нет дефицита контактных линз, несмотря на решение компании Johnson&Johnson вывести из ассортимента свою продукцию, заявила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, американская компания перестанет поставлять только линзы 1-DAY ACUVUE ТruЕуе, в то время как в государственный реестр медицинских изделий внесены 134 наименования контактных линз. В Росздравнадзоре отметили, что уход с российского рынка именно этих линз никак не отразится на удовлетворении спроса пациентов.

«Таким образом, признака дефицита медицинского изделия «Контактные линзы» в Российской Федерации не зафиксировано», – сказано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе США ввели ограничения на поставки в Россию целого ряда товаров, в который входят контактные линзы и глазные протезы. Сайт KP.RU разбирался, ждет ли РФ дефицит контактных линз из-за ограничений США.