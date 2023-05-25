Каждый седьмой россиянин боится потенциального взаимодействия с нейросетью Фото: Shutterstock

Мнение россиян о нейросетях и их значении для повседневной жизни пока неоднозначное. Каждый седьмой боится взаимодействия с искусственным интеллектом, а используют ИИ в повседневной жизни только четверть опрошенных. Такими результатами поделилась «Газета.Ru» со ссылкой на исследовательский центр.

При этом большинство людей заявили, что готовы делегировать ИИ создание текстов и разработку различных ИТ-продуктов.

Несмотря на боязнь людей, в некоторых сферах нейросети не смогут заменить профессионалов. Так например эксперт Евгений Кловач сказал, что в медицине прогресс действительно может упрощать работу, однако заменить врачей ИИ не получится. Его слова передает портал «360».

Зато в других сферах от нейросетей иногда можно получить самые неожиданные результаты. Нейросеть ChatGPT например назвала Советский Союз лучшей страной за всю историю. После этого студент из Калифорнии попросил исключить из результатов СССР, но нейросеть тогда заявила что считает лучшей страну, которая была основана Владимиром Лениным и столицей с названием Москва. О таком необычном случае рассказали на портале Life.ru.