Назван средний срок, за который россияне выплачивают ипотеку Фото: Иван МАКЕЕВ

В России ипотечные кредиты в среднем стали закрывать за 10 лет. Эта цифра немного выросла с 2021 года, после роста цен на недвижимость, но большинство россиян все равно закрывают ипотеку досрочно. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» член гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков.

Однако всегда есть целый ряд способов, которые могут помочь снизить ипотечную ставку и о некоторых из них рассказали на своем портале «Известия». Аналитики утверждают, что сниженную процентную ставку могут предложить в случае ипотечного взноса в 20-25%.

При этом большинство банков предлагают более выгодные условия для тех, кто своевременно вносил платежи по предыдущим потребительским кредитам, а для тех, у кого сейчас нет финансовых обязательств, могут предложить ставку на 2-3 процента ниже.

Ситуацией на рынке ипотеки интересуется и глава государства. Президент Владимир Путин поручил ЦБ и правительству провести мониторинг и при необходимости оказывать дополнительные меры поддержки для жителей страны и банков. Эти слова президента привели на портале RT.