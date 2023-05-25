Захар Прилепин начал курс реабилитации для восстановления функции ходьбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Писатель Захар Прилепин начал проходить курс реабилитации для восстановления функции ходьбы после покушения на его жизнь.

Как уточнили в пресс-службе сопредседателя партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», в течение четверга, 25 мая, он проходил курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии.

Состояние Прилепина оценивается как стабильное, он уже самостоятельно может садиться в постели. Тем не менее врачи рекомендовали ограничить посещения писателя.

Напомним, накануне Захара Прилепина перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. В лечении публициста начался новый этап реабилитации. До этого ему провели высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног.

Как писал сайт KP.RU, покушение на Прилепина произошло 6 мая. Автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель, подорвали в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Позже Следственный комитет России квалифицировал это покушение как теракт, а следователи задержали подозреваемого. В ходе допроса признался, что работал на спецслужбы Украины и приехал в Россию специально для убийства Прилепина.