Нарколог Петров предупредил, что алкоголь может провоцировать рак и бесплодие у женщин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров предупредил, что женщины более зависимы от алкоголя, нежели мужчины. Даже пиво, которое принято считать безопасным, наносит вред.

Злоупотребление этим напитком потенциально приводит к раку молочных желез, поликистозу и бесплодию.

В народе сложилось мнение, что пиво вредно исключительно для мужчин, так как в нем содержится женский гормон эстроген. За счет этого нарушается гормональный баланс в мужском организме.

Но есть и другие последствия – развивается ожирение, патологии внутренних органов, бесплодие. Все это грозит как мужчинам, так и женщинам.

В случае с прекрасной половиной человечества, первой принимает на себя удар репродуктивная система. Нарушается цепочка, связывающая яичники, гипофиз и гипоталамус.

- Эстрогены сбивают менструальный цикл , а нарушенный гормональный фон может привести к раку молочных желез, поликистозу, раку яичников, бесплодию, - говорит врач «Lenta.ru».

В женском организме меньше ферментов, расщепляющих спиртное, так что зависимость всегда развивается быстрее, чем у мужчин. А еще в женском организме на 10 процентов больше воды, поэтому алкоголь растворяется быстрее.

- Также женщины более эмоциональны и лабильны, чем мужчины, гормональные изменения проявляются сильнее, в связи с этим зависимость тоже развивается быстрее, - заключил нарколог.

Алкоголь представляет собой вызывающий привыкание яд, поэтому безопасной дозировки не существует, при его употреблении риск для здоровья есть в любом случае. Об этом РИАМО заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области, главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера, к.м.н. Виталий Николаевич Холдин.

Ранее, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение о запрете алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения.

А вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев отреагировал на предложение убрать алкоголь с предкассовых зон. В комментарии ОТР он подчеркнул, что на объемы продаж это не влияет.