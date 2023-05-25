США обязали Украину не применять поставленное Вашингтоном оружие для атак по территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты обязали Украину не использовать поставленное Вашингтоном вооружение для атак по признанной США территории России, заявил глава Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Марк Милли.

«Правила, которые мы установили с украинцами, состоят в том, чтобы не использовать предоставленную Соединенными Штатами технику для нападений на территорию Россию», – сказал генерал в ходе пресс-конференции.

Как сообщил Милли, в настоящее время военные США выясняют, применялись ли американские вооружения во время атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область.

Напомним, ранее Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты поставляют Украине вооружение с условием, что ВСУ не будут наносить удары по территориям, признанным Западом российскими.

В Госдепе заявляли, что США оставляют за Украиной право принимать решения об ударах по территории России.