США запретили Украине наносить удары вглубь России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты поставляют Украине вооружение с условием, что ВСУ не будут наносить удары по территориям, признанным Западом российскими, заявил обозреватель Андреас Клут.

В статье для Bloomberg журналист написал, что «украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России». Вероятно, ВСУ должны в целом воздерживаться от нанесения ударов по РФ, предположил он.

Как сообщил Клут, страны НАТО избирательно подходят к отправке вооружений Киеву. По мнению журналиста, это объясняется тем, что США и союзники стараются избежать прямой конфронтации с Москвой.

Напомним, Соединенные Штаты планируют предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Посольство России назвало циничными планы Берлина поставить Украине БМП Marder накануне Рождества.