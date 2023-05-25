В РТС прогнозируют снижение цен на билеты в Европу через Грузию Фото: Иван ВИСЛОВ

Возможность транзитных рейсов в Европу через Грузию приведет к тому, что цены на перелеты сократятся. Это будет связано с тем, что возрастет конкуренция.

Такой вывод сделала вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Дмитрий Горин.

Он видит только преимущества для россиян в случае запуска Грузией полетов в Европу. Ранее о возможном маршруте сообщал авиаперевозчик Georgian Airways. Полеты будут доступны уже с 15 июня по пяти направлениям: из Тбилиси можно будет в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

Дмитрий Горин в беседе с «Lenta.ru» отметил, что из-за ограничений прямые рейсы из России совершаются только в 35 стран, при этом открыты 69.

- Естественно, в Европу прямых рейсов нет. Поэтому россияне используют транзитные страны, - сказал он.

Старт данного авиасообщения приведет к тому, что цены на билеты снизятся. А если стыковка будет происходить в рамках одной авиакомпании, то время перелета сократится.

Авиарейс из Москвы в Вену запланирован на 28 мая, пишет газета "Известия".

Ассоциация туроператоров (АТОР) спрогнозировала резкий рост цен на внутренние поездки по России. Путешествия за границу стали слишком дорогими, и многие отправились изучать уголки своей родины. В итоге чек на проживание и авиабилеты тоже вырос, передает "360".

Кстати, весной россияне чаще всего россияне ездили отдохнуть в Москву. На столицу приходится 25,1% заказов, на втором месте — Санкт-Петербург (15,3%), на третьем — Сочи (9,4%), передает RT.