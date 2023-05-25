Переговоры вице-премьеров России, Азербайджана и Армении пройдут в Москве Фото: REUTERS

Зампред правительства России Алексей Оверчук сообщил 25 мая 2023 года о том, что переговоры вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана пройдут в Москве. Суть этой встречи заключается в обсуждении вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

«Встреча вице-премьеров будет в Москве», - заявил Оверчук.

Он также добавил, что все три стороны прекрасно осознают и суть вопроса, и методы его решения, так что сейчас переговоры будут посвящены скорее обсуждению технических деталей, которые имеют крайне важное значение, так как речь идёт о механизмах пересечения государственных границ Азербайджана и Армении.

«Конкретно как раз будем говорить о том, какой будет порядок пересечения и какие процедуры будут», - добавил зампред.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президенту России Владимиру Путину пришлось успокаивать и мирить разругавшихся из-за территориального вопроса в Кремле президентов Армении и АЗербайджана.