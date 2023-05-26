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НовостиПроисшествия25 мая 2023 21:03

Силы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Ростовской областью

Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие
Сергей КУДРИН
Силы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Ростовской областью

Силы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Ростовской областью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету в небе над регионом. Об этом чиновник известил в своих социальных сетях.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу», - пишет губернатор.

Голубев также обратился к жителям Ростовской области, призвав их сохранять спокойствие.

Напомним, сайт KP.RU в регионе сообщил о том, что Голубев объяснил яркие вспышки в небе над Морозовском пролётом украинской ракеты, которую сбили российские силы ПВО. Жителей области испугали громкие звуки, после чего очевидцы начали публиковать видео вспышек и взрыва в небе над регионом. Спустя около десяти минут после этого появилась официальная информация от губернатора.