Силы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Ростовской областью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету в небе над регионом. Об этом чиновник известил в своих социальных сетях.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу», - пишет губернатор.

Голубев также обратился к жителям Ростовской области, призвав их сохранять спокойствие.

Напомним, сайт KP.RU в регионе сообщил о том, что Голубев объяснил яркие вспышки в небе над Морозовском пролётом украинской ракеты, которую сбили российские силы ПВО. Жителей области испугали громкие звуки, после чего очевидцы начали публиковать видео вспышек и взрыва в небе над регионом. Спустя около десяти минут после этого появилась официальная информация от губернатора.