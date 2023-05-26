Компания Илона Маска Neuralink получила разрешение тестировать чипы для мозга на людях Фото: REUTERS

Компания Neuralink, занимающаяся производством и разработкой нейрочипов, получила разрешение от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение клинических испытаний на людях. Об этом сообщили в пресс-службе компании, принадлежащей бизнесмену Илону Маску.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», - пишет Neuralink в своих соцсетях.

Компания Маска уже просила FDA разрешить тестировать мозговые чипы на людях в 2022 году, однако управление отклонило запрос. Теперь же все проволочки улажены, и Маск пообещал в ближайшее время объявить набор добровольцев на клинические испытания чипов, которые будут устанавливать непосредственно в мозг человека. Сообщается, что с их помощью Neuralink планирует помогать людям бороться с параличом, слепотой и многими другими болезнями.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в 2020 году Маск публично заявил об успешной имплантации чипа Neuralink в мозг свиньи.