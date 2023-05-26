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НовостиВ мире25 мая 2023 23:57

Компания Илона Маска Neuralink получила разрешение тестировать чипы для мозга на людях

FDA выдало разрешение Neuralink на проведение клинических испытаний на людях
Сергей КУДРИН
Компания Илона Маска Neuralink получила разрешение тестировать чипы для мозга на людях

Компания Илона Маска Neuralink получила разрешение тестировать чипы для мозга на людях

Фото: REUTERS

Компания Neuralink, занимающаяся производством и разработкой нейрочипов, получила разрешение от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение клинических испытаний на людях. Об этом сообщили в пресс-службе компании, принадлежащей бизнесмену Илону Маску.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», - пишет Neuralink в своих соцсетях.

Компания Маска уже просила FDA разрешить тестировать мозговые чипы на людях в 2022 году, однако управление отклонило запрос. Теперь же все проволочки улажены, и Маск пообещал в ближайшее время объявить набор добровольцев на клинические испытания чипов, которые будут устанавливать непосредственно в мозг человека. Сообщается, что с их помощью Neuralink планирует помогать людям бороться с параличом, слепотой и многими другими болезнями.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в 2020 году Маск публично заявил об успешной имплантации чипа Neuralink в мозг свиньи.