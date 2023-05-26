Писатель Таксюр: Заключение в украинской тюрьме стало тяжёлым испытанием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский писатель и тележурналист Ян Таксюр, которого киевский режим отправил в тюрьму за симпатии к России, был освобождён и приехал в РФ. Агентство РИА Новости пообщалось с публицистом о его пребывании в тюрьме, и Таксюр назвал время, проведённое в заключении, серьёзным испытанием.

«Сама по себе тюрьма - испытание серьезное… Болезнь гораздо легче, чем тюрьма. Ты один и не можешь никуда двинуться. Это сложно. Давление в таком плане существовало всегда - это тюремное давление», - говорит писатель.

По его словам, хоть сокамерники и относились к Таксюру хорошо - атмосфера всё же была очень гнетущей. К тому же, писатель уверен что на него просто не давали разнарядку, надеясь что смогут кому-то предъявить такого знакового заключённого.

70-летний писатель Таксюр был заподозрен киевскими силовиками в госизмене из-за критики в адрес администрации Владимира Зеленского и поддержку Украинской православной церкви. Тележурналист страдал от онкологии, и семья просила отпустить его из-за болезни, чтобы Таксюр мог продолжать лечение, но отпустили заключённого только под залог в 1,2 млн гривен.

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