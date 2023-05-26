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НовостиПолитика26 мая 2023 2:33

Медведев: Для России важно, чтобы следующий президент США был без деменции

Медведев заявил, что исторически России было проще работать с президентами-республиканцами
Сергей КУДРИН
Медведев: Для России важно, чтобы следующий президент США был без деменции

Медведев: Для России важно, чтобы следующий президент США был без деменции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, находясь во Вьетнаме с рабочим визитом, пообщался с журналистами и прокомментировал выборы президента США, запланированные на 2024 год. По словам Медведева, для РФ самое главное, чтобы там выбрали лидера без деменции.

«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией. А выбрать могут», - заявил Медведев.

Зампред Совбеза назвал экс-президента США Дональда Трампа «хорошим парнем, но трусоватым», а после подчеркнул, что исторически России всегда было проще вести дела с теми американскими президентами, которые выдвигались от Республиканской партии, а не от Демократической.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Дмитрий Медведев назвал три основных сценария, по которым Украина перестанет существовать полностью или частично. Во всех трёх версиях будущего главную роль играют страны Евросоюза, разбирающие земли Украины по кусочкам.