Медведев: Для России важно, чтобы следующий президент США был без деменции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, находясь во Вьетнаме с рабочим визитом, пообщался с журналистами и прокомментировал выборы президента США, запланированные на 2024 год. По словам Медведева, для РФ самое главное, чтобы там выбрали лидера без деменции.

«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией. А выбрать могут», - заявил Медведев.

Зампред Совбеза назвал экс-президента США Дональда Трампа «хорошим парнем, но трусоватым», а после подчеркнул, что исторически России всегда было проще вести дела с теми американскими президентами, которые выдвигались от Республиканской партии, а не от Демократической.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Дмитрий Медведев назвал три основных сценария, по которым Украина перестанет существовать полностью или частично. Во всех трёх версиях будущего главную роль играют страны Евросоюза, разбирающие земли Украины по кусочкам.