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НовостиПолитика25 мая 2023 19:11

Медведев назвал три сценария распада Украины после завершения конфликта

Раздел Украины неизбежен, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Медведев назвал три сценария распада Украины после завершения конфликта

Медведев назвал три сценария распада Украины после завершения конфликта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает неизбежным распад Украины после завершения конфликта. По мнению политика, часть республики войдет в состав РФ.

«Западные области Украины переходят под контроль ряда государств ЕС с осуществлением последующего «аншлюса» этих земель государствами-реципиентами. При этом сохранится и некая «ничейная» украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран», – написал он в Telegram.

В этом случае, по мнению Медведева, оставшаяся «бесхозяйная» территория объявит о своем преемстве от прежней Украины и намерении возврата земель, вошедших в состав России. При этом «эта новая Украина», считает политик, вступит в ЕС и НАТО, и конфликт возобновится.

Второй сценарий, заявил зампред Совбеза, подразумевает исчезновение Украины после СВО путем ее раздела между Россией и странами Евросоюза. Как полагает Медведев, в этом случае будут разумные гарантии того, что конфликта не возобновится, однако украинские нацисты сохранят террористическую активность. Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну при этом будет умеренным, считает он.

В третьем сценарии Медведев описал присоединение западных территорий Украины к некоторым странам ЕС, а центральных и «бесхозяйных» земель – в состав России, причем по собственному желанию. Конфликт при таком развитии событий завершится с «достаточными гарантиями его невозобновления» в долгосрочной перспективе, заявил политик.

«Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться. Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий», – резюмировал Медведев.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза России заявил, что Украина исчезнет, потому что никому не нужна.