Медведев назвал три сценария распада Украины после завершения конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает неизбежным распад Украины после завершения конфликта. По мнению политика, часть республики войдет в состав РФ.

«Западные области Украины переходят под контроль ряда государств ЕС с осуществлением последующего «аншлюса» этих земель государствами-реципиентами. При этом сохранится и некая «ничейная» украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран», – написал он в Telegram.

В этом случае, по мнению Медведева, оставшаяся «бесхозяйная» территория объявит о своем преемстве от прежней Украины и намерении возврата земель, вошедших в состав России. При этом «эта новая Украина», считает политик, вступит в ЕС и НАТО, и конфликт возобновится.

Второй сценарий, заявил зампред Совбеза, подразумевает исчезновение Украины после СВО путем ее раздела между Россией и странами Евросоюза. Как полагает Медведев, в этом случае будут разумные гарантии того, что конфликта не возобновится, однако украинские нацисты сохранят террористическую активность. Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну при этом будет умеренным, считает он.

В третьем сценарии Медведев описал присоединение западных территорий Украины к некоторым странам ЕС, а центральных и «бесхозяйных» земель – в состав России, причем по собственному желанию. Конфликт при таком развитии событий завершится с «достаточными гарантиями его невозобновления» в долгосрочной перспективе, заявил политик.

«Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться. Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий», – резюмировал Медведев.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза России заявил, что Украина исчезнет, потому что никому не нужна.