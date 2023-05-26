Медведев заявил, что "корейский сценарий" для Украины был бы предпочтительнее Фото: REUTERS

Киев сейчас проверяет общественность на готовность к разделу страны, когда говорит про "корейский сценарий". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время беседы с журналистами во Вьетнаме.

"Киев при упоминании корейского сценария тестирует общественное мнение на готовность общества к разделу страны", - заявил Медведев.

При этом, замглавы Совбеза РФ отметил, что такой ход событий для Украины был бы гораздо предпочтительнее.

"Такой сценарий раздела Украины для киевского режима был бы предпочтительнее, чем раздел страны по западным областям", - добавил он.

Кроме этого, в ходе диалога с журналистами Медведев не исключил, что страны коллективного Запада способны поставить Киеву ядерное оружие вместе с передачей истребителей. При определенных условиях, конфликт может дойти до нанесения превентивного ядерного удара, считает Медведев.

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