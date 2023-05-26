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НовостиПолитика26 мая 2023 6:17

Политик Филиппо: НАТО подливает масла в огонь на Украине, желая спровоцировать взрыв

По мнению Филиппо, альянс нужно остановить как можно скорее
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Политик Филиппо: НАТО подливает масла в огонь на Украине, желая спровоцировать взрыв

Политик Филиппо: НАТО подливает масла в огонь на Украине, желая спровоцировать взрыв

Фото: EAST NEWS

Североатлантический альянс своими действиями подливает масло в огонь в ситуации на Украине для того, чтобы спровоцировать взрыв во всем мире. Об этом заявил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.

Кроме того, политик прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно получит членство НАТО.

"Эти безумцы хотят постоянно подливать масла в огонь любой ценой, чтобы вызвать взрыв во всем мире", - заявил Филиппо.

Также экс-депутат уверен, что альянс нужно как можно скорее остановить. Ради мира всем необходимо быстро выйти из него, уверен Филиппо.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина в ближайшем будущем не станет членом НАТО. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу Welt.

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