Политик Филиппо: НАТО подливает масла в огонь на Украине, желая спровоцировать взрыв
Фото: EAST NEWS
Североатлантический альянс своими действиями подливает масло в огонь в ситуации на Украине для того, чтобы спровоцировать взрыв во всем мире. Об этом заявил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.
Кроме того, политик прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно получит членство НАТО.
"Эти безумцы хотят постоянно подливать масла в огонь любой ценой, чтобы вызвать взрыв во всем мире", - заявил Филиппо.
Также экс-депутат уверен, что альянс нужно как можно скорее остановить. Ради мира всем необходимо быстро выйти из него, уверен Филиппо.
Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина в ближайшем будущем не станет членом НАТО. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу Welt.
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