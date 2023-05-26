TOK FM: соцслужбы в Люблине пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальные работники польского Люблина все чаще занимаются семьями украинских беженцев. Во многих отсутствует надлежащий уход за детьми, а родители часто злоупотребляют алкоголем и применяют насилие, говорится в сюжете радиостанции TOK FM.

По информации координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, среди украинцев в городе есть семьи, куда приходится вмешиваться сотрудникам соцзащиты. Все больше сообщений появляется из школ, где говорится что дети часто остаются голодными или без присмотра.

По словам Рабчевской, среди украинских беженцев "немного больше толерантности к алкоголю". Например, некоторые считают нормальным прийти в бассейн с ребенком, имея в организме три промилле алкоголя. Также Рабчевская сообщила о случаях передачи детей в приемные семьи и интернаты, поскольку некоторым "помочь невозможно". Также некоторые из беженцев не до конца понимают, что состояние опьянения при уходе за ребенком является преступлением, добавила соцработник.

Ранее сайт KP.RU публиковал откровения украинских беженцев, уехавших в Польшу и Бельгию. Спекулируя сложившимися обстоятельствами, они выезжают за границу подзаработать и устроить личную жизнь.

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