Гладков заявил, что при обстреле Грайворона в Белгородской области повреждены газопровод и ЛЭП Фото: СЦКК ДНР

В Белгородской области Грайворонский городской округ снова попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— С 6.30 утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Слава богу, жертв и пострадавших нет, — заявил Гладков.

Он уточнил, что в Грайвороне в четырех частных домах выбиты окна, а также «посекло» один автомобиль. В результате обстрела были повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к устранению всех последствий, а сотрудники оперативных служб проводят подомовой обход территории.

Напомним, что 22 мая на территорию Белгородской области проникла украинская ДРГ, а Вооруженные силы РФ и погранслужба сразу же начали работу по их устранению.

Позже стало известно, что российским войскам удалось уничтожить более 70 диверсантов, удары по которым наносили при помощи артиллерии и авиации.

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