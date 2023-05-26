НАТО предложит повысить партнерский статус Украины без ускоренного членства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны североатлантического альянса планируют предложить Украине повысить ее партнерский статус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Euractiv.

При этом, отмечается, что на данный момент в НАТО не готовы предложить Киеву получить членство в ускоренном режиме.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Украина в ближайшем будущем не станет членом НАТО.

Помимо этого, французский политик Флориан Филиппо считает, что своими действиями НАТО подливает масло в огонь в ситуации на Украине. И делается это для того, чтобы спровоцировать взрыв во всем мире.

А старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади считает, что украинские союзники способны превратить подконтрольную киевскому режиму территорию Украины в базу НАТО независимо от итогов нынешнего конфликта.

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