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НовостиПолитика26 мая 2023 8:01

НАТО предложит повысить партнерский статус Украины без ускоренного членства

Альянс не готов полноценно принять Киев
Юлия ВАСИЛЬЕВА
НАТО предложит повысить партнерский статус Украины без ускоренного членства

НАТО предложит повысить партнерский статус Украины без ускоренного членства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны североатлантического альянса планируют предложить Украине повысить ее партнерский статус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Euractiv.

При этом, отмечается, что на данный момент в НАТО не готовы предложить Киеву получить членство в ускоренном режиме.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Украина в ближайшем будущем не станет членом НАТО.

Помимо этого, французский политик Флориан Филиппо считает, что своими действиями НАТО подливает масло в огонь в ситуации на Украине. И делается это для того, чтобы спровоцировать взрыв во всем мире.

А старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади считает, что украинские союзники способны превратить подконтрольную киевскому режиму территорию Украины в базу НАТО независимо от итогов нынешнего конфликта.

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