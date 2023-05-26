В Южной Корее во время полета пассажир открыл дверь аварийного выхода в самолете Фото: Иван ВИСЛОВ

В самолете авиакомпании Asiana Airlines, на борту которого были 194 человека, произошло ЧП. Аварийная дверь открылась прямо перед посадкой в аэропорту Тэгу в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как стало известно, лайнер выполнял рейс с острова Чечжудо до города Тэгу. Дверь самолета открылась на высоте 250 метров над землей, незадолго до посадки. На борту были 194 человека, никто из них не пострадал. При этом, шок от ситуации спровоцировал проблемы с дыханием у некоторых пассажиров, 9 из них отправлены в больницу.

Как сообщает издание, 33-летний мужчина дернул за аварийный рычаг двери. О причинах своего поступка подозреваемый не говорит. Полицейские добавили, что мужчина не находился в состоянии опьянения.

Происшествия не редки не только на воздушных суднах, но и на водных. Так, супружескую пару из Рязани, попавшую в аварию со скоростным катером на острове Пхукет (Тайланд), эвакуируют в Россию 27 мая гражданской авиацией.