Бывший советник Пентагона Макгрегор: США намерены сделать из Украины новую Корею Фото: REUTERS

США планируют заморозить украинский конфликт и разделить страну на два государства, подобно Корее. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Вашингтон хочет превратить Украину в Корею, создать демилитаризованную зону и расположить свои войска в Западной части Украины", - отметил эксперт.

Кроме того, он добавил, что США пытается добиться заморозки конфликта с дальнейшим разделением Украины, чтобы установить военное присутствие в приграничных с Россией регионам. Этим планам не даст свершиться Москва.

"Это желание лишь показывает то, насколько они совершенно глупы. Это просто бессмысленно", - заключил бывший советник.

Напомним, Украина сейчас проверяет готовность общественности к разделу страны, когда говорит про "корейский сценарий". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время беседы с журналистами во Вьетнаме.

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