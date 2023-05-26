Песков назвал главную цель Путина

Песков: основной целью Путина является защита граждан России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами обозначил главную цель главы государства Владимира Путина.

По словам Пескова, основной целью Путина является защита граждан РФ. При этом, российский лидер продолжает оставаться открытым для международных контактов.

При этом, как заявил представитель Кремля, все государства, посягнувшие на российские активы, должны их разморозить без каких-либо условий. В противном случае, все они будут нарушать нормы международного права и свои собственные законодательства. Таким образом Москва ответила на заявления Лондона о том, что Великобритания не вернет замороженные активы России до соглашения России компенсировать выплаты Украине.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин подписал специальный указ об ответных мерах в случае конфискации российских активов за рубежом.