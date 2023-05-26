Песков заявил, что российские активы должны разморозить без каких-либо условий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все государства, которые посягнули на российские активы должны их разморозить, не выдвигая никаких условий, иначе они будут нарушать нормы международного права и свои собственные законодательства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эти слова стали ответом Кремля на заявления Лондона о том, что Великобритания не вернет замороженные активы РФ до согласия Москвы на компенсации для Украины.

При этом Дмитрий Песков и ранее заявлял, что «бандитские действия» Запада по захвату Российских активов, невозможно оправдать никакими международными правовыми нормами. При этом российская сторона будет настаивать на возвращении всех замороженных активов.

Владимир Путин подписал специальный указ об ответных мерах в случае конфискации российских активов за рубежом. В документе предполагается введение внешнего управления долями зарубежных акционеров в России.