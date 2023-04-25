Путин подписал указ об ответных мерах в случае конфискации российских активов за границей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном управлении некоторым имуществом, предполагающий ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом.

Как сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации, в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ и российских физических и юридических лиц за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Во временное управление могут быть переданы доли зарубежных акционеров в компаниях «Юнипро» и ПАО «Фортум».

Указ предполагает, что внешнее управление активами недружественных стран в России может быть прекращено по решению президента страны.

Напомним, с 1 февраля 2023 в РФ официально вступил в силу указ президента страны о специальных мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и Евросоюза. Согласно документу, под полный запрет попадает продажа нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по потолку цен может производиться только по разрешению главы государства.