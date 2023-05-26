Вашингтон дал понять Украине, что выступает против атак территорий РФ американским оружием Фото: REUTERS

В Вашингтоне дали понять Украине, что выступают против того, чтобы американское вооружение, поставляемое им, использовалось для атак территории Российской Федерации. Такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби.

Он также добавил, что в Киеве заверили, что «будут уважать эти пожелания», а сам разговор об этом состоялся по его словам совсем недавно.

Ранее KP.RU писал о том, что сейчас военные Соединенных Штатов работают над установлением того, использовалось ли их вооружение во время атаки украинской ДРГ на территорию Белгородской области.

Помимо этого американские покровители неоднократно заявляли, что запрещают использовать западное оружие для ударов вглубь России и в целом советуют Вооруженным силам Украины воздерживаться от атак российских территорий.

Страны НАТО стали избирательно относиться к поставкам вооружения Киеву, чтобы избежать конфронтации с Москвой.

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