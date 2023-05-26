Производитель шин Michelin продал российский бизнес Фото: REUTERS

Второй по величине в мире производитель шин Michelin продал российский бизнес. Об этом сказано в заявлении французского производителя.

Покупателем российского бизнеса стала компания Power International Tires (ООО «Пауэр Интернэшнл-шины»). Дистрибьютору перешли шинный завод в Подмосковье и фирма Camso CIS (ООО «Камсо Си-Ай-Эс»), которая занимается торговлей шин и гусениц для спецтехники.

«Вариант передачи деятельности местному руководству был невозможен из-за серьезных трудностей, препятствующих тому, чтобы эта деятельность стала автономной», - сказано в заявлении.

Сумма сделки не разглашается, однако договор предполагает сохранение 250 рабочих мест. Также отмечается, что все расходы компании в связи с уходом с российского рынка были учтены в прошлом году.

Компания Michelin работала в России с 1997 года. О своем решении передать российский бизнес в управление местному руководству французский производитель заявил в июне 2022 года, указывая на проблемы с поставками «в условиях общей неопределенности».

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