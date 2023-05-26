NYT: в Европе задумались о включении в НАТО подконтрольных Киеву регионов по примеру Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые европейские страны размышляют о вступлении подконтрольных Киеву территорий в НАТО по примеру Германии, которую приняли в альянс в 1955 году. Об этом сообщает американская газета New York Times.

"Модель западной ФРГ пользуется большой популярностью в некоторых европейских столицах. Многие рассматривают ее как способ обезопасить Украину. Многое будет зависть от линии соприкосновения по итогам возможного киевского наступления и от того, к чему оно приведет", - пишет издание.

Кроме того, в газете говорится, что после Второй Мировой войны были рассмотрены разные варианты, что делать с разделенной Германией. Издание также отмечает, что немногие на Западе желают бесконечного продолжения конфликта. Эксперты уверены, что ФРГ является примером вступления в НАТО страны с нерешенными территориальными проблемами. Однако ситуация с Украиной отличается, поскольку обе территории - ФРГ и ГДР - были признаны отдельными государствами в 1949 году.

Помимо этого, появилась информаци о том, что страны североатлантического альянса хотят предложить Украине повысить ее партнерский статус. При этом, отмечается, что на данный момент в НАТО не готовы предложить Киеву получить членство в ускоренном режиме.

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