Сальдо заявил, что в августе 2022 года его отравил близкий человек, купленный «за очень большие деньги» Фото: YouTube

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе 2022 года был отравлен человеком из ближнего окружения, которого купили за «очень большие деньги».

Как уточнил врио губернатора Херсонской области, еще до начала российской специальной военной операции за ним «велась охота» со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, отравляющее вещество добавили в еду.

«Человека купили за очень большие деньги. Такого, которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно», – рассказал врио главы региона в эфире Первого канала.

Сальдо был срочно госпитализирован в августе 2022 года на фоне резкого ухудшения здоровья. Позже Следственный комитет (СК) России заявил, что следователи зафиксируют данные об отравлении врио губернатора Херсонской области боевыми отравляющими веществами.

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