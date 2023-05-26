Путин предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 мая, предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. С такой инициативой российский лидер выступил на встрече с участниками организации «Деловая Россия».

«Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу - объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда», - сказал глава государства.

Он также призвал в рамках инициативы разработать конкретные мероприятия по улучшению делового и инвестиционного климата в России, а не «наполнять ее какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями».

С соответствующими предложениями, по мнению главы государства, должны выступить не только члены «Деловой России», но и Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России», а также другие организации, объединяющие представителей бизнеса.

Ранее Путин отметил большие возможности для бизнеса в России. По его мнению, компании РФ не должны упускать шансы занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных инвесторов. По его словам, нынешняя ситуация является уникальной для российского бизнеса, а своевременные инвестиционные решения, безусловно, окупятся в будущем.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер также отмечал, что частный бизнес в стране продемонстрировал способность успешно адаптироваться, несмотря на попытки сдержать РФ.