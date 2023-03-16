Путин отметил большие возможности для бизнеса в России

Владимир Путин заявил, что Россия должна ответить на западные санкции расширением экономических свобод. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российские компании не должны упускать шансы занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация без преувеличения уникальная для многих наших компаний. Своевременные инвестиционные решения сегодня безусловно окупятся завтра», – сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего послания Федеральному Собранию президент РФ заявил, что частный бизнес в стране продемонстрировал способность успешно адаптироваться, несмотря на попытки сдержать РФ. Именно поэтому каждая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку, отметил российский лидер.

В ходе того же выступления отметил, что Россия не намерена следовать принципу «пушки вместо масла» и не станет повторять ошибки прошлого.