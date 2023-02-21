Путин: Частный бизнес в России показал способность адаптироваться Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что частный бизнес в нашей стране продемонстрировал, что способен успешно адаптироваться, несмотря на попытки сдержать РФ.

Он отметил, что именно поэтому каждая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку.

- Именно частный бизнес на фоне попыток сдержать Россию доказал, что может адаптироваться к новой конъюнктуре. Поэтому каждая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку, - сказал российский лидер во время своего выступления с посланием к Федеральному Собранию.

В ходе этого же выступления он отметил, что страна не намерена следовать принципу "пушки вместо масла" и не станет повторять ошибки прошлого. При этом он отметил, что оборона государства является важным приоритетом, напомнив, что ядерные арсеналы западных стран направлены против нашего государства.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция выступления президента

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 21 февраля 2023 (подробности)